Het gerechtshof in Den Bosch heeft maandag een 54-jarige man uit Steenbergen veroordeeld tot een celstraf van twintig jaar, omdat hij in september 2017 zijn toenmalige vriendin zou hebben verkracht en op tal van manieren mishandelde. Zij heeft enorme doodsangsten uitgestaan, oordeelt het hof. Het OM had in hoger beroep 21 jaar geëist, gelijk aan de straf die de rechtbank in 2018 aan de man oplegde.