AEX tikt 700 punten aan, Credit Suisse onderuit in Zürich

De Amsterdamse AEX-index tikte maandag kortstondig de 700-puntengrens aan. De laatste keer dat de hoofdindex dat niveau wist te bereiken was tijdens het hoogtepunt van de internetzeepbel in 2000. De Europese aandelenmarkten lieten overwegend kleine winsten zien, na de forse koersstijgingen op vrijdag. In Zwitserland stond Credit Suisse onder druk. De bank waarschuwde voor een fors verlies door financiële problemen bij een groot Amerikaans hedgefonds.