AEX heeft 700-puntengrens weer in vizier

De Amsterdamse AEX-index heeft maandag de 700-puntengrens weer in het vizier. De laatste keer dat de hoofdindex dat niveau wist te bereiken was tijdens het hoogtepunt van de internethausse in 2000. Eind februari lag deze psychologische puntengrens ook binnen bereik. De trage voortgang van het vaccinatieprogramma in Europa, de oplopende rentes op vooral Amerikaanse staatsobligaties en de stijgende inflatie zorgden echter voor een terugval op de beurzen.