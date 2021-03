Effectenhuis Nomura keldert op hogere Japanse beurs

Nomura ging maandag hard onderuit op de aandelenbeurs in Tokio. Het grootste effectenhuis van Japan waarschuwde voor een mogelijk verlies van 2 miljard dollar bij zijn Amerikaanse tak door transacties met een niet nader genoemde klant in de Verenigde Staten. De stemming op de Japanse beurs was toch positief. Beleggers trokken zich op aan de nieuwe recordstanden op Wall Street van afgelopen vrijdag. De beloftes van de Amerikaanse president Joe Biden voor meer investeringen in infrastructuur en een versnelling van het vaccinatieprogramma tegen corona, zorgden daarbij voor optimisme over het economische herstel.