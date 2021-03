De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) noemt de beslissing van het Openbaar Ministerie om de NAM niet strafrechtelijk te vervolgen goed nieuws. Er is geen bewijs gevonden dat bewoners in gevaar waren door de gaswinning in Groningen. Johan Atema, directeur van de NAM, zegt dat de NAM nog wel wacht tot het hof beslist of het OM de vervolging kan staken, maar dat het afzien van vervolging een belangrijke stap is.