Het aandeel Boskalis werd vrijdag hoger gezet op de Amsterdamse beurs. Beleggers lijken erop te vertrouwen dat de maritiem dienstverlener, die via dochteronderneming Smit Salvage betrokken is bij de berging van het schip dat het Suezkanaal blokkeert, de klus zal klaren. Daarnaast vielen de resultaten van vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties in goede aarde.