De eerste schepen kiezen ervoor een tocht rond Afrika te maken in plaats van door het Suezkanaal te varen. Die belangrijke vaarroute voor de wereldhandel wordt momenteel geblokkeerd door het vastgelopen containerschip de Ever Given. Vanwege de onduidelijkheid over hoe lang de opstopping van het kanaal nog gaat duren, kiezen sommige schepen nu voor de langere route via Kaap de Goede Hoop.