Op Nederlandse identiteitskaarten die zijn uitgegeven tussen 4 januari en 17 maart dit jaar kan een storing ontstaan. Op de kaarten zit een inlogfunctie die via DigiD is te activeren. Na het aanzetten van die inlogfunctie ontstaat echter een storing in de chip, waardoor het kan gebeuren dat een documentscanner de kaart niet goed kan uitlezen. Dat meldt de Rijksdienst voor Identiteitszaken.