Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt later op vrijdag met een reeks cijfers, waaronder een tweede raming van de economische groei in het slotkwartaal van coronajaar 2020. In een eerdere raming werd een krimp van 0,1 procent gemeten. Huishoudens gaven door de aangescherpte coronamaatregelen minder geld uit dan normaal.