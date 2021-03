‘EU is gelukkig dat Amerika terug is, mr president Biden’

„Amerika is terug. En wij zijn gelukkig dat jullie terug zijn.” Zo verwelkomde de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden bij de online top van EU-leiders. Het was voor het eerst sinds 2014 dat een president uit de VS weer direct overleg voerde met de EU-leiders. Zeven jaar geleden was Barack Obama in Brussel voor een EU-VS-top. Nu moesten de EU-leiders het doen met een gezicht op een beeldscherm aan de overkant van de Atlantische oceaan.