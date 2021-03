In het pakket dat donderdagavond is aangetroffen bij de Militaire Post Organisatie (MPO) Utrecht zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Eerder op de avond werd een verdacht pakketje met een poederachtige stof gevonden in het gebouw, van waaruit post wordt verstuurd naar militairen in het buitenland.