De EU-leiders willen een belangrijkere rol voor de euro in de wereld, zodat de Europese Unie minder afhankelijk wordt van dollartransacties in strategische sectoren zoals energie, voedsel of farmacie. „De euro loopt echt nog achter op de dollar”, zei demissionair premier Mark Rutte na afloop van de videovergadering met zijn Europese collega’s. „Onze ambitie is dat dat een betere verhouding wordt.”