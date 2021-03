Bij de Militaire Post Organisatie (MPO) Utrecht is een verdacht pakketje gevonden. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee, die samen met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie aanwezig is. Het gaat om een pakketje met een poederachtige stof, zo meldt een woordvoerder van de KMar. De Militaire Post Organisatie (MPO) verstuurt post naar militairen in het buitenland.