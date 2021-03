De Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn gewenste coalitiepartners hebben na de jongste verkiezingen toch geen meerderheid in het parlement behaald. Zijn partij en (mogelijke) bondgenoten kregen 59 van de 120 zetels, bericht The Jerusalem Post op basis van het kiescollege. Kort na sluiting van de stemlokalen leek volgens de prognoses een krappe overwinning er nog wel in te zitten.