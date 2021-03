De nieuwe verkenners Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) zijn net als hun voorgangers ervaren politici. Beiden zaten zeven jaar in de Tweede Kamer voordat ze in het derde kabinet van Mark Rutte aantraden. Ook hebben ze ervaring met het voorbereiden van een nieuwe coalitie: ze zaten eerder namens hun partij in het formatieteam. Nu staan ze als verkenners aan het begin.