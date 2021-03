Demissionair ministers Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) worden de nieuwe verkenners. De fractievoorzitters hebben dit besloten in overleg met Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. Zij ontvangt Van Ark en Koolmees donderdag in de Stadhouderskamer op het Binnenhof. Het is nog niet duidelijk wanneer de twee verkenners aan de slag gaan.