In totaal 62 miljoen EU-burgers hebben tot nu toe een Covid-19-prik gehad. Van hen zijn 18 miljoen mensen ook voor de tweede keer gevaccineerd, zoals voorgeschreven. Dat is 4,1 procent van de volwassen bevolking in de Europese Unie, heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bekendgemaakt op de top van de 27 EU-leiders.