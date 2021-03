De FIOD heeft woensdag in het Brabantse Schaijk een illegale sigarettenfabriek opgerold. De dienst ontmantelde diezelfde dag in Heerlen in Limburg een soortgelijke fabriek in opbouw. De FIOD vermoedt dat deze fabrieken elk per dag één miljoen sigaretten konden produceren. Verder werden miljoenen sigaretten en duizenden kilo’s tabak in beslag genomen, maakte de FIOD donderdag bekend.