SP-leider Lilian Marijnissen en PvdA-leider Lilianne Ploumen willen dat verkenners Kajsa Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD) hun werkzaamheden tijdelijk staken. Ollongren is donderdag gefotografeerd met vertrouwelijke aantekeningen over het formatieproces in haar hand.