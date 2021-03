Partijleiders verontwaardigd over inhoud aantekeningen Ollongren

Partijleiders reageren donderdag verontwaardigd op de uitgelekte informatie over de verkenningsgesprekken. Medeverkenner Kajsa Ollongren, vertrok na een positieve coronatest van het Binnenhof, met vertrouwelijke aantekeningen over de gesprekken in haar hand. Een ANP-fotograaf maakte een foto van de papieren. Het gaat om een lijst met kort opgeschreven „aandachtspunten” voor de gesprekken. Daarin wordt onder meer gerept over een „functie elders” voor CDA’er Pieter Omtzigt en een mogelijke kabinetspositie voor CDA-leider Wopke Hoekstra. Ollongren en medeverkenner Annemarie Jorritsma hebben hun taak intussen neergelegd.