Communistische bunker in Oost-Duits natuurgebied te koop

In het noordoosten van Duitsland wordt een bunkercomplex geveild dat in Koude Oorlog is aangelegd voor „een militaire noodtoestand”. De opdrachtgever was in de jaren zestig en zeventig de Socialistische Eenheidspartij van Duitsland die de DDR met harde hand regeerde. De minimumprijs is op 7000 euro gesteld en dat is ronduit weinig voor het bouwwerk dat 280 vierkante meter aan ondergrondse kamers en tunnels omvat en onder 5000 vierkante meter bos ligt dat tot het complex behoort. Dat bos ligt in een natuurgebied in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern, 100 kilometer ten noorden van Berlijn, aldus Duitse media.