Philips wint op lager Damrak na verkoop huishoudtak

Het aandeel Philips werd donderdag hoger gezet op de Amsterdamse beurs. Beleggers reageerden verheugd op de aankondiging dat het zorgtechnologieconcern zijn onderdeel voor huishoudelijke apparaten verkoopt aan een Chinese investeerder. Ook ING stond in het nieuws. De bank sluit meer dan de helft van zijn filialen in Nederland. De stemming op de Europese aandelenmarkten was negatief door de vrees dat de striktere coronamaatregelen in veel landen zullen leiden tot een vertraging van het economische herstel.