Tam beursdebuut vastgoedbedrijf CTP op Damrak, AEX vrijwel vlak

De Nederlandse ontwikkelaar van bedrijventerreinen CTP beleefde donderdag een tam beursdebuut op het Damrak. De Europese aandelenbeurzen lieten overwegend kleine verliezen zien. De striktere coronamaatregelen in veel landen wakkerden de zorgen aan over het economische herstel. De aandacht ging verder uit naar de blokkade van het Suezkanaal, waar een groot containerschip dinsdag vastliep. Het kanaal is belangrijk voor de bevoorrading van olie, aardgas en andere handelsgoederen.