’Voldoende betaalbare elektrische auto’s te koop in 2030’

In 2030 zijn er in Nederland voldoende betaalbare elektrische auto’s te koop om te voldoen aan de ambities uit het Klimaatakkoord. Ook kunnen er dan voldoende laadpalen zijn en genoeg groene stroom om de accu’s mee op te laden. Dat komt naar voren in een onderzoek van financieel adviseur PwC naar de haalbaarheid van elektrisch rijden.