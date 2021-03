Coronazorgen en EU-top centraal op beurzen

Het oplopende aantal coronabesmettingen in veel grote Europese landen en de EU-top over het coronabeleid staan donderdag centraal op de aandelenbeurzen. De striktere maatregelen om het coronavirus in te dammen wakkeren de zorgen aan over het economische herstel. Techaandelen zullen daarbij mogelijk onder druk komen te staan na het forse verlies van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. Ook gaat de aandacht uit naar de blokkade van het Suezkanaal, waar een groot containerschip dinsdag vastliep. Het kanaal is belangrijk voor de bevoorrading van de EU met olie, aardgas en andere handelsgoederen.