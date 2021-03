Artsen Zonder Grenzen getuige van executies burgers in Tigray

Een team van de internationale medische hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen is in de Ethiopische regio Tigray getuige geweest van executies van burgers door Ethiopische militairen, heeft de non-gouvernementele organisatie (ngo) woensdag in een verklaring laten weten. Ook zouden soldaten van het regeringsleger de chauffeur van het team hebben aangevallen en met de dood hebben bedreigd.