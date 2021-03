Kemphanen Brussel en Londen: samenwerken tegen pandemie geboden

De derde golf van de coronapandemie laat weinig ruimte voor getouwtrek om coronavaccins, erkennen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. In een gezamenlijke verklaring na overleg over hun meningsverschillen in de strijd tegen het virus spreken ze uit dat samenwerking tussen de EU en het VK nu al helemaal geboden is.