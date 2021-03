Opnieuw veroordelingen voor avondklokrellen Eindhoven

De politierechter in Den Bosch heeft woensdag opnieuw drie mannen veroordeeld voor hun aandeel in de zogenoemde avondklokrellen in Eindhoven op 24 januari. Een grote groep relschoppers vernielde tijdens die ongeregeldheden ruiten van het station, plunderde winkels, gooide stenen en fietsen naar de politie en stak een auto van ProRail in brand.