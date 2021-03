De 44-jarige verdachte uit Zwolle die vorige week dinsdag werd aangehouden in verband met de wapenvondst in Zwolle in september vorig jaar, wordt nu ook verdacht van betrokkenheid bij de moord op Henk Wolters. Wat zijn precieze rol is geweest bij de dood van Wolters wordt nog onderzocht, meldt de politie. Wolters werd op oudejaarsdag 2019 doodgeschoten in de Buitengasthuisstraat in Zwolle, vlakbij zijn woning.