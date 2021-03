Chipconcern Intel omhoog op Wall Street door investeringsplannen

Chipconcern Intel was woensdag een winnaar op de aandelenbeurzen in New York, dankzij de bekendmaking van investeringsplannen in de productiecapaciteit. Het aandeel van computerspellenwinkelketen GameStop, dat de laatste tijd een soort achtbaanrit op de beurs maakt, ging juist flink omlaag na tegenvallende kwartaalcijfers en de mogelijkheid van een aandelenuitgifte door de onderneming. De hoofdgraadmeters op Wall Street stonden bij opening overwegend in het groen.