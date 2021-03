Vernieling ME-bus tijdens rellen Utrecht bestraft

De rechtbank in Utrecht heeft een 20-jarige man drie maanden cel opgelegd, waarvan twee maanden voorwaardelijk, voor het vernielen van een bus van de mobiele eenheid tijdens rellen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Op 14 augustus vorig jaar braken naar aanleiding van de coronamaatregelen ongeregeldheden uit in de wijk, na oproepen op sociale media.