Vliegtuigwrak met mogelijk Tsjechische bemanning wordt geborgen

In de bodem van de Kostverlorenpolder in het Noord-Hollandse Nieuwe Niedorp ligt een Brits vliegtuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog. Aan boord van dat wrak bevinden zich waarschijnlijk de stoffelijke overschotten van vijf Tsjechische bemanningsleden. Defensie gaat het wrak eind mei bergen in de hoop de stoffelijke resten aan te treffen, aldus de gemeente Hollands Kroon, waar Nieuwe Niedorp bij hoort.