Brandweer: ‘elke stalbrand is er een te veel’

Brandweer Nederland is al jaren bezig met actieplannen om de brandveiligheid in veestallen te vergroten. Dat doet de organisatie samen met onder meer landbouworganisatie LTO Nederland, de Dierenbescherming en het Verbond van Verzekeraars. „Er zijn stappen gezet, maar we zien dat nog onvoldoende terug in de cijfers. Dat is teleurstellend, want elke stalbrand is er één te veel”, zegt Roelf Knoop van de koepelorganisatie in reactie op het woensdag verschenen rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden.