Waterschap verhuist bever van stad naar platteland

Waterschap Hunze en Aa’s heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een bever verhuisd. Het dier had zich gevestigd in de stad Groningen maar dreigde daar dijken en kades te beschadigen. In opdracht van de provincie Groningen is het schap een kleine maand bezig geweest om het dier te vangen. De bever is woensdag door Natuurmonumenten losgelaten in het stroomgebied van de Ruiten Aa.