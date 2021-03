Gezondheidsraad ziet potentie in coronavaccin via huid of neus

Coronavaccins worden nu nog uitsluitend met een injectie in de spier toegediend, maar nieuwe manieren van toediening zouden op termijn weleens efficiënter kunnen blijken. De Gezondheidsraad schrijft dat op termijn de toediening via de huid of de slijmvliezen, bijvoorbeeld via een neusspray, „uitkomst zou kunnen bieden”. Een lagere dosis vaccin „zou dan kunnen volstaan om een immuunrespons op te wekken”, aldus een commissie van de raad die zich bezighoudt met medische vraagstukken rond Covid-19.