Containerschip Suezkanaal vlotgetrokken, verkeer wordt hervat

Het grote containerschip dat was vastgelopen in het Egyptische Suezkanaal is deels vlotgetrokken en het scheepsverkeer in de druk bevaren waterweg kan spoedig weer worden hervat. Dat melden de autoriteiten van het Suezkanaal. Het Nederlandse Smit Salvage, een dochterbedrijf van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis, was al ingeschakeld om te gaan helpen met het bergen van het schip Ever Given.