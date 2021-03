In handschoen omgekomen vis geëxposeerd als coronaslachtoffer

Een jonge baars die vorig jaar zijn einde vond in de duim van een latex handschoen, wordt vanaf woensdag geëxposeerd als vroeg en voor zover bekend eerste gevonden corona-afvalslachtoffer. De onfortuinlijke vis werd door zwerfvuilonderzoekers gevonden in een van de Leidse grachten en wordt nu tentoongesteld in het brughuisje aan de Marebrug in de studentenstad.