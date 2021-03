‘Bedrijvigheid eurozone voor het eerst in half jaar gegroeid’

De algehele bedrijvigheid in de eurozone is voor het eerst in een half jaar gegroeid. Dat was vooral te danken aan een sterke groei van de bedrijvigheid van de industrie, valt op te maken uit cijfers van de Britse marktonderzoeker IHS Markit. De dienstensector, waar onder meer de reiswereld maar ook winkels onder vallen, kromp nog. Dat gebeurde wel aanzienlijk minder hard dan de afgelopen maanden.