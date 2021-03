De Britse premier Boris Johnson heeft zich laten ontvallen dat het succes van de vaccinatiecampagne in zijn land vooral te danken is aan kapitalisme en hebzucht van grote farmaceutische bedrijven. Engeland loopt volgens hem ver voor met de inentingen door het eigen belang na te streven en door de hebzucht van ‘big pharma’, de grote farmaceutische ondernemingen. Johnson zei dit schertsend in een gesprek met een comité van prominente Conservatieve partijgenoten, maar realiseerde zich volgens Britse media snel dat zijn analyse niet overal goed zou vallen.