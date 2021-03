OM wil bedrijven vervolgen voor import ‘fout hout’ Myanmar

Het OM wil twee Nederlandse bedrijven strafrechtelijk vervolgen voor de import van teakhout uit Myanmar. Het hout zou op de Europese markt zijn gebracht in strijd met de Europese houtverordening. Justitie gaat ook twee leidinggevenden en een leidinggevende van een bedrijf in Tsjechië vervolgen. Het is de eerste keer dat in Europa bedrijven en personen zich voor de strafrechter moeten verantwoorden.