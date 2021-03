‘Videovergaderingen kunnen deel zakenreizen blijvend vervangen’

Er is een grote kans dat videovergaderingen een deel van de zakenreizen blijvend vervangen. Ook kostenbesparingen van bedrijven en de impact van luchtvaart op het klimaat kunnen een rem zetten op het herstel van het aantal zakenreizen, schrijft kredietbeoordelaar Moody’s in een rapport over de luchtvaartsector. Moody’s acht het onwaarschijnlijk dat die voor 2024 volledig is hersteld van de coronacrisis.