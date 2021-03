375 zorgmedewerkers vragen compensatie eigen risico na corona

Stichting IZZ, een ledencollectief van mensen in de zorg, heeft tot nu toe van 375 zorgmedewerkers die zelf corona hebben gehad een aanvraag gekregen voor compensatie van hun eigen risico in de zorgverzekering. De compensatieregeling is bedoeld voor zorgpersoneel met een collectieve IZZ Zorgverzekering. Als ze zelf de ziekte hebben opgelopen en daardoor hun eigen risico moesten aanspreken, kunnen ze dat verplichte eigen risicobedrag van 385 euro gecompenseerd krijgen.