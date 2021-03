Luchtvaartfondsen opnieuw stevig onderuit op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met rode cijfers gesloten. De zorgen over nieuwe en strengere lockdowns vanwege snel oplopende coronabesmettingen drukten op het sentiment onder beleggers op Wall Street, met wederom flinke koersverliezen voor de luchtvaart- en cruisesector. Verder gingen ook de oliebedrijven omlaag door de verder dalende olieprijzen.