Kabinet: 28,5 miljoen voor onderzoek naar vermoeidheidsziekte ME

Het demissionaire kabinet stelt 28,5 miljoen euro beschikbaar voor verder onderzoek naar het chronische vermoeidheidssyndroom ME/CVS. Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze de organisatie ZonMw opdracht heeft gegeven dit onderzoeksprogramma uit te voeren, over een periode van tien jaar. De eerste onderzoeken zullen begin 2022 van start gaan.