Arnhems stel de cel in voor brandstichtingen in hun stad

Een Arnhemmer van 39 jaar moet drie jaar de cel in omdat hij betrokken is geweest bij de golf autobranden en andere brandstichtingen in Arnhem in het voorjaar van 2020. Een 43-jarige Arnhemse vrouw, met wie hij een relatie had, is dinsdag door de rechter veroordeeld tot 18 maanden celstraf, omdat zij ook meerdere keren brand heeft gesticht. De rechtbank verwijt het tweetal onder andere dat zij „een zeker genot” ontleenden aan hun daden.