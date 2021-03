‘Wet op toezicht nieuwbouwwoningen nog niet klaar voor invoering’

De nieuwe wet voor het waarborgen van kwaliteit van nieuwbouwwoningen is nog niet klaar voor invoering op 1 januari 2022. Dat zeggen de Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Vereniging Bouw- & Woningtoezicht (BWT). Volgens hen zijn er te weinig proefprojecten uitgevoerd om te kijken of de wet het gewenste effect heeft. Bovendien zien zij een stijging in de kosten van de bouwvergunning voor kopers van nieuwbouwwoningen.