‘Optiek steeds vaker en met toenemend geweld doelwit van dieven’

Opticiens zijn steeds vaker het doelwit van dieven en daarbij wordt ook steeds vaker geweld gebruikt. „De schrik zit er goed in”, zegt directeur Bas de Nes van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO). Dinsdagochtend werd een ramkraak gepleegd op een brillenwinkel in Sittard. Een dag eerder was het raak in Zaandam, waar de pui van een winkel werd geramd en een onbekende hoeveelheid brillen werden meegenomen.