Minister: fysiek hoger onderwijs echt op zijn vroegst eind april

Studenten kunnen waarschijnlijk op korte termijn toch nog niet naar de universiteit of hogeschool voor fysieke les of college. Demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Hoger Onderwijs) was er vorige week nog „optimistisch” over, nu zegt ze dat het op zijn vroegst eind april lijkt te worden. „Veel eerder dan dat hebben we niet de capaciteit in orde. Dit is echt zo snel als het kan”, zegt de bewindsvrouw.