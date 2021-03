Blauwe Moskee: voor ramadan hoeft avondklok niet te veranderen

De ramadan moet geen argument zijn bij het veranderen van de avondklok. Dat zegt de Blauwe Moskee in Amsterdam. „Met alle liefde die wij voor de ramadan voelen, we beseffen dat het nu maar over één ding moet gaan, en dat is de bestrijding van het coronavirus. Daar moeten kabinetsbesluiten uit voortvloeien”, laat het islamitische gebedshuis weten.