Begin avondklok waarschijnlijk vanaf 31 maart naar 22.00 uur

De avondklok gaat in principe vanaf woensdag 31 maart een uur later in: om 22.00 uur. Het kabinet maakt dat dinsdagavond bekend, bevestigen ingewijden na berichtgeving van de NOS. De burgemeesters die de veiligheidsregio’s voorzitten, deden maandag al zo’n voorstel tijdens hun wekelijkse beraad in Utrecht.